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Донетчина занимает третье место по количеству отчитывающихся онлайн

Донетчина занимает третье место по количеству отчитывающихся онлайн
С каждым годом увеличивается количество плательщиков Донецкого региона, которые присылают отчеты и документы в ГУ ГНС в Донецкой области в электронном виде. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой слажбы Украины в Донецкой области, пишет «Остров».
 
Как сообщается, по данным ГНС Украины плательщиками Донетчины подано 83% отчетности в электронном виде, что составляет 3 место среди других регионов Украины после Офиса ВПП и ГУ ГНС в г. Киеве.
 
Напомним, по результатам 2019 года Донецкая область также занимала 3 место, разделяя его с Днепропетровской и Житомирской областями.
 
По данным ГУ ГНС Украины в Донецкой области, как правило, среди отчитывающихся онлайн больше всего юридических лиц — 88% от всей отчетности в электронном виде.
 
Свыше среднеобластного показателя предоставляется электронная отчетность юридическими лицами Константиновско-Дружковского (92%), Мариупольского (91%) и Марьинского (90%) управлений.
 
Среди физлиц лидерами по онлайн-представлению являются физические лица-предприниматели, которые предоставляют 80% такой электронной отчетности, 77% — физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и 21% — граждане.
 
Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, в настоящее время идет кампания декларирования гражданами своих доходов и, согласно действующему законодательству, им не нужно присоединяться к Договору о признании электронных документов.
 
«При наличии у гражданина квалифицированной электронной подписи он может направлять декларации напрямую в налоговую службу без заключения договора. Таким образом, ему не нужно будет стоять в очереди и подвергать опасности свое здоровье в местах массового скопления людей во время карантина, тратить свое время и силы», — отмечает Ирина Долозина.
 
Как ранее сообщалось, в Донецкой области уже 20 гривневых миллионеров показали свои доходы.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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