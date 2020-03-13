Хакеры научились использовать коронавирус в своих целях

Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили онлайн-карты распространения коронавируса, с помощью которых злоумышленники внедряют на компьютеры вредоносное программное обеспечение. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом данные этих карт соответствуют действительности.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на специалиста компании Reason Labs Шаи Альфаси, хакеры внедряют вредоносный код на специальные сайты, которые показывают карту распространения COVID-19 в реальном времени. Эти сайты представляют собой подлинные карты для отслеживания коронавируса, но имеют другой URL-адрес или другие детали из исходного источника.

Злоумышленники используют эти карты для кражи информации пользователей, включая имена пользователей, пароли, номера кредитных карт, криптовалюту и другие данные при помощи вредоноса, известного как AZORult. «Он также может загружать дополнительные вредоносные программы на зараженные машины. AZORult обычно продается на российских подпольных форумах с целью сбора конфиденциальных данных с зараженного компьютера», — рассказал Альфаси.

В настоящее время вредоносная программа затрагивает только компьютеры, работающие на операционной системе Windows, но, по мнению Альфаси, впоследствии она может затронуть и другие системы.

Как сообщал «Фраза», в конце марта 2020 года исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV. Он представляет из себя интерактивную карту с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.