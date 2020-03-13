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Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки

Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки

В Радомышле Житомирской области ввели карантинные меры из-за подтвержденного случая коронавируса у местной жительницы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Радомышльской общины.

Власти города просят жителей без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг. Людей попросили избегать пребывания в людных местах, а при первых признаках заболевания срочно обращаться к врачу.

Как сообщает «Украинская правда», местным городским головой принято решение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни. В частности, будет приостановлено движение транспорта, а также работа всех рынков.

По словам главы Радомышльской районной государственной администрации Виктора Пулковского, принято также решение о введении чрезвычайной ситуации в городе, что подразумевает контроль пропуска на вход и выход людей из города. «Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением», — рассказал чиновник.

Между тем, как сообщили на брифинге в Житомирской областной государственной администрации, 71-летнюю заболевшую пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, однако сейчас она уже дышит самостоятельно.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2020 года в Украине были зафиксированы два случая заражения коронавирусом COVID-19: заразу подцепили женщина-пенсионерка с Житомирщины и мужчина из Черновицкой области.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, карантин, Житомирская область, новости Украины, коронавирус, Радомышль

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