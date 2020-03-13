Коронавирус привел к крупнейшему со времен «холодной войны» обвалу индексов в США

Обострение ситуации с коронавирусом стало причиной крупнейшего обвала основных индексов на фондовом рынке США с 1987 года. Как выяснили журналисты «Фразы», по результатам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones снизились в среднем на 9,5%.

В частности, как сообщает CNBC, у S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира зафиксирован минус 9,51%, у NASDAQ — минус 9,43%, у Dow Jones — минус 9,99%.

Такой показатель стал худшим с 1987 года, когда индекс Dow Jones в «черный понедельник» опустился на 22,61% и достиг самого низкого значения за всю свою историю.

Как сообщает Associated Press, таким образом закончился крупнейший в истории период роста индексов, который длился 11 лет.

Как сообщала «Фраза», с сегодняшнего дня из-за коронавируса впервые в истории были закрыты все церкви в Риме.