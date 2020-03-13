Коронавирус наступает: заболели испанские министры и футболист «Челси»

Коронавирус COVID-19 продолжает свое наступление. Как выяснили журналисты «Фразы», перед заразой не устояли политики и знаменитости.

Так, коронавирусом заболели два испанских чиновника: министр территориальной политики Каролина Дариас и министр равных возможностей Ирена Монтеро. Политиков взяли под карантин.

Также заразился футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои: тест подтвердил, что спортсмен подхватил коронавирус. В клубе заявили, что «тренировочный центр команды будет частично закрыт, а основной состав, тренерский штаб и часть вспомогательного персонала будет помещена на карантин».

Как писала «Фраза», коронавирус сорвал старт сезона в Формуле-1.

Ранее сообщалось, что у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки заподозрили коронавирус.