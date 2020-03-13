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Все церкви Рима впервые в истории закрыли для прихожан

Все церкви Рима впервые в истории закрыли для прихожан

Все храмы Рима с сегодняшнего дня закрываются на карантин в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», до 3 апреля все верующие освобождаются от посещения воскресных месс.

Как сообщает CNN со ссылкой на римского кардинала Анджело де Донатиса, это необходимо в связи с «чувством принадлежности к человеческой семье, страдающей от вируса, о природе которого мы до сих пор ничего не знаем, и не знаем как он распространяется». «К каждому из нас приковано самое пристальное внимание, потому что любая оплошность по отношению к своему здоровью может нанести вред другим людям», — добавил он.

По словам местного историка, это первый случай, когда все церкви в городе закрыты для верующих.

Как сообщала «Фраза», накануне коронавирус сорвал старт сезона чемпионата мира Формула-1, который должен был стартовать 15 марта в Австралии после того как его диагностировали у члена команды «Макларен».

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, мир, Рим, коронавирус

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