Коронавирус расползается по всему миру: заразились еще три страны

Еще в трех странах подтвердили коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в пятницу, 13 марта, говорят местные власти.

Так, министерство по делам коммуникаций Габона сообщило, что коронавирусом заболел мужчина. 8 марта он вернулся домой из французского Бордо.

Сразу два случая инфицирования зафиксировано в Гане: как передает Минздрав страны, один мужчина прилетел из Турции, а другой из Норвегии.

Кроме этого, один случай заражения выявлен в Тринидаде и Тобаго. Местные медики говорят, что 52-летний мужчина 9 марта прилетел домой из Швейцарии.

Во всех странах отмечают, что заболевших взяли под карантин.

Как писала «Фраза», коронавирус сорвал старт сезона в Формуле-1.

Ранее в Китае почти «остановили» коронавирус.