В Китае почти «остановили» коронавирус

В Китае продолжает снижаться динамика смертности от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свежие данные на пятницу, 13 марта, приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Отмечается, что за последние сутки жертвами заразы стали семь человек. Общее число погибших увеличилось до 3 176 человек.

Также сообщается, что за отчетный период диагностировано лишь восемь новых случаев заражения.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 80 813 человек, из них 64 111 уже вылечились.

Продолжают болеть 13 526 человек, а 4 020 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», Трамп шокировал Евросоюз своим решением по коронавирусу.

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