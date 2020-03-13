Коронавирус сорвал старт сезона в Формуле-1

Коронавирус COVID-19 сорвал старт сезона чемпионата мира Формула-1. Как выяснили журналисты «Фразы», запланированный на 15 марта Гран-при Австралии уже отменен.

Такое решение приняли руководители FIA и королевских гонок.

Ранее у члена команды «Макларен» диагностировали коронавирус.

После встречи с представителями команд чемпионата было принято решение отменить первую гонку.

В сообщении говорится: «Мы понимаем, что эта новость стала огромным разочарованием для тысяч болельщиков, которые собирались на гонку. Все зрители получат полный возврат средств за приобретенные билеты. Дальнейшая информация будет опубликована по мере поступления».

Как писала «Фраза», по данным организаторов королевских гонок, зараза подозревается в двух командах: у одного из сотрудником «Макларена» и двух людей из «Хааса».