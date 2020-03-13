Синоптики прогнозируют наступление весны по всей Украине на следующую неделю

В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на следующей неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на то, что ранее синоптики обещали похолодание, уже со вторника, 17 марта, по всей стране установится теплая и сухая погода.

Днем воздух по Украине прогреется до 7-12 градусов тепла.

А вот ночью ожидаются морозы до 1-3 градусов.

В Киеве, как и по стране, будет малооблачно и сухо. Днем прогнозируют 7-9 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о приближении морозов.