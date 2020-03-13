Шансы «Шахтера» выиграть Лигу Европы резко выросли

Шансы донецкого «Шахтера» выиграть Лигу Европы резко выросли. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после гостевой победы (2:1) «горняков» над немецким «Вольфсбургом» в 1/8 финала.

Так, принимая ставки на победителя турнира, авторитетная британская букмекерская контора William Hill ставит на действующего чемпиона Украины как 15 к 1.

Фаворитами Лиги Европы остаются МЮ (3,5 к 1), «Интер» (6 к 1) и «Вулверхэмптон» (6,5 к 1).

Как писала «Фраза», в 1/8 финала «Шахтер» на выезде «загрыз» немецких «волков».