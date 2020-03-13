Лига Европы 1/8 финала: «Шахтер» на выезде «загрыз» немецких «волков»

Сегодня, 12 марта, в Европе состоялись первые матчи 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде играл против немецкого «Вольфсбурга».

В непривычной для матчей такого ранга атмосфере, а именно — без зрителей из-за вспышки коронавируса по всему миру, игра началась в спокойном темпе. И все же первый момент создали хозяева поля: на четвертой минуте встречи Шлагер прострелил с правого фланга, но Вегхорст не сумел переправить мяч в ворота. После этого немцы еще несколько раз дальними ударами пытались застать врасплох Пятова, но сделать этого им не удалось.

Зато на 17-й минуте встречи вперед вышли «горняки»: Исмаили навесил с левого фланга, а Мораес, сыгравший на опережение, головой переправил мяч в ворота. Еще через несколько минут гости обязаны были удваивать счет в поединке, но Коваленко не сумел переиграть голкипера хозяев с одиннадцатиметровой отметки.

Поединок плавно шел к перерыву, как уже в добавленное к первому тайму времени «точка» уже была назначена в ворота Пятова. Но Вегхорст также не сумел реализовать одиннадцатиметровый, отправив мяч над перекладиной.

Впрочем, отыгрались немцы сразу же после перерыва. После навеса с углового Брукс выиграл верховую борьбу у защитников и с линии вратарской отправил мяч в сетку ворот Пятова. После этого игра шла с переменным успехом, атаковала то одна, то другая команда.

И все же удача улыбнулась гостям в этот вечер. За двадцать минут до финального свистка Брукс сбил в опасной близости у своих ворот Патрика. Сам пострадавший вызвался бить штрафной, голкипер хозяев Кастеелс отбил мяч, переведя его в перекладину, но Антонио первым оказался на добивании и снова вывел «горняков» вперед.

Под конец встречи футболисты «Вольфсбурга» завладели инициативой, создали несколько неплохих моментов у ворот Пятова. Особенно тревожными были последние секунды, но до финального cвистка счет на табло так и не изменился — тяжелая, но заслуженная победа «Шахтера» со счетом 2:1.

Ответный поединок запланирован на 19 марта, но состоится ли он в срок из-за коронавируса, пока непонятно.

Ранее «Фраза» сообщала, что на стадии 1/16 финала «Шахтер» прошел лиссабонскую «Бенфику».