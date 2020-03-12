Ученые открыли более ста новых планет в Солнечной системе

Ученые-астрономы из Пенсильванского университета (США) нашли более ста ранее неизвестных малых планет на краю Солнечной системы. Как выяснили журналисты «Фразы», большинство этих небесных тел расположены за пределами орбиты Нептуна.

Как передает МИР24, исследователи в течение пяти с половиной лет фиксировали инфракрасные сигналы в южном секторе звездного неба. Это позволило изучить целый ряд объектов и явлений, таких как сверхновые звезды и скопления галактик, а также идентифицировать 316 малых планет.

Сообщается, что обнаруженные планеты являются т.н. «транснептуновыми объектами» (ТНО) и находятся на расстоянии 4,5 млрд км от Солнца. Такие тела крайне сложно обнаружить, поскольку они отличаются малыми размерами и находятся в темном районе, то есть не отражают достаточно света.

Отмечается, что ученые начали исследование с семи миллиардов точек, отличающихся от фоновых данных. Затем они исключили объекты, остававшиеся в одном и том же месте несколько ночей, а также точки, которые появились в результате помех или сбоев в работе оборудования.

В результате, после нескольких этапов отбора, список кандидатов в ТНО сократился до 316 объектов, из которых 139 не значились ни в одном каталоге.

По словам исследователей, ТНО движутся иначе, чем галактики и остатки сверхновых звезд. Вероятнее всего, на них действует гравитация некоего крупного объекта, но его, несмотря на многочисленные попытки, пока так и не удалось обнаружить.

«Есть много идей о планетах-гигантах, которые раньше находились в Солнечной системе и потом исчезли, или планетах, которые находятся далеко и массивны, но слишком тусклы, чтобы мы могли их заметить», ‒ рассказал астроном Гэри Бернштейн.

Как писала «Фраза», ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе.

Ранее ученые обнаружили новорожденную планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера.