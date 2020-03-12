УЕФА приняла решение перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса ‒ СМИ

Уже во вторник, 17 марта, УЕФА объявит о переносе футбольного чемпионата Европы из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По данным СМИ, решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года будет озвучено на конференции, участниками которой станут представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Таким образом, перенесенные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы смогут быть сыграны этим летом, не накладываясь на даты проведения Евро-2020 (12 июня ‒ 12 июля).

Как писала «Фраза», в Японии заговорили о переносе Олимпийских игр.