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В Донецкой области уже 20 гривневых миллионеров показали свои доходы

В Донецкой области уже 20 гривневых миллионеров показали свои доходы
С начала декларационной кампании о своих прошлогодних доходах уже отчитались более 3 тысяч граждан Донетчины, 20 из них задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины (ГУ ГНС) в Донецкой области, сообщает «Остров».
 
Как сообщается, общая сумма задекларированных за 2019 год доходов составила 283,6 млн грн, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года.
 
По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан к уплате в бюджет декларантами начислено 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,8 млн грн военного сбора.
 
В течение двух месяцев 2020 года жителями Донецкой области уже уплачено в бюджет 2,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 0,5 млн грн военного сбора.
 
Активно о своих доходах за 2019 год отчитываются те, кто получил доход от продажи недвижимости — 628 деклараций, наследство — 551 декларация, получал доходы от предоставления недвижимости в аренду — 52 декларации.
 
Кроме того, как прокомментировала «ОстроВу» глава ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, уже 121 декларант обратился в налоговую службу Донетчины за налоговой скидкой.
 
«Реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут в течение всего текущего года. Главное управление ГНС в Донецкой области также напоминает, что последний день представления декларации за 2019 год для граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность — 30 апреля 2020 года. Напоминаем, что для удобства граждан на субсайте ГУ ГНС в Донецкой области функционирует банер «Декларационная кампания 2020», — отметила Ирина Долозина.
 
Как ранее сообщалось, представители малого бизнеса Донецкой области уплатили в 2020 году около 230 миллионов гривен единого налога.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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