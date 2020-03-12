В Донецкой области уже 20 гривневых миллионеров показали свои доходы

С начала декларационной кампании о своих прошлогодних доходах уже отчитались более 3 тысяч граждан Донетчины, 20 из них задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины (ГУ ГНС) в Донецкой области, сообщает «Остров»

Как сообщается, общая сумма задекларированных за 2019 год доходов составила 283,6 млн грн, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан к уплате в бюджет декларантами начислено 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,8 млн грн военного сбора.

В течение двух месяцев 2020 года жителями Донецкой области уже уплачено в бюджет 2,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 0,5 млн грн военного сбора.

Активно о своих доходах за 2019 год отчитываются те, кто получил доход от продажи недвижимости — 628 деклараций, наследство — 551 декларация, получал доходы от предоставления недвижимости в аренду — 52 декларации.