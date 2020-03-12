Трамп шокировал Евросоюз своим решением по коронавирусу

С завтрашнего дня Соединенные Штаты Америки запретят въезд в стране всем, приезжающим из стран Евросоюза сроком на 30 дней. Как выяснили журналисты «Фразы», данное ограничение не коснется сообщения с Великобританией.

«Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах», — заявил Трамп в обращении к нации.

Как сообщает Lenta.ru, ограничение коснется в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. Исключением из запрета на въезд будет Великобритания. Также в страну пустят тех американцев, которые пройдут необходимые досмотры. Масштабная торговля товарами и грузами тоже не попадет под запретные меры, заверил американский президент.

Трамп обратил внимание на то, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса. В частности, он напомнил про запрет США на въезд из Китая. Американский лидер назвал применяемые в стране меры беспрецедентными и всеобъемлющими.

«Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заключил он.

Как сообщает «Европейская правда», в ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель выступили с критикой подобного решения, назвав его односторонним.

«Коронавирус — это глобальный кризис, который не ограничивается одним континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский Союз не одобряет тот факт, что решение США ввести запрет на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», — заявили лидеры двух ключевых институтов ЕС, подчеркнув, что ЕС принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

В свою очередь Politico обратило внимание на заангажированность решения американского лидера. Как отмечает издание, запрет распространяется только на те европейские страны, которые входят в Шенгенскую зону, и не затрагивает Великобританию и Ирландию, в которых находятся отели и гольф-клубы, которыми владеет Трамп:

При этом с точки зрения защиты от коронавируса подобные меры показались журналистам не слишком эффективными, так как уровень заражения коронавирусом в Великобритании постоянно растет и граждане Евросоюза все еще могут свободно посещать эту страну.

В то же время, по данным CNN, дипломаты из ЕС были ошеломлены подобным решением Трампа. Несколько послов ЕС рассказали в комментарии журналистам, что ничего не знали о планах Трампа, несмотря на постоянные контакты с администрацией США.

По словам дипломата из Бельгии, было известно лишь то, что с поездками из Европы «что-то произойдет, но не настолько радикально». «Что непонятно, так это исключение для Великобритании и отсутствие мер внутри страны», — добавил он.

Как сообщала «Фраза», накануне легендарный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19.