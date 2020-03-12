Главные новости за 12 марта 2020 года

Известный юморист сделал пикантный комплимент Зеленскому. Известный юморист (Comedy Club и другие проекты) Гарик Мартиросян поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском, против которого играл в КВН в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Комик, являющийся гражданином Армении, сделал лидеру нашей страны пикантный комплимент.

Националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения». Теперь их могут посадить. Ветераны полка «Азов» вытолкали советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо с презентации его «Национальной платформы примирения и единства» на Донбассе. В процессе потасовки его несколько раз толкнули в спину, после чего он упал на колени.

Жертвами ДТП в Словакии стали молодые украинцы. На севере Словакии возле Ружомберока произошло ДТП с двумя автобусами. Жертвами аварии стали два гражданина Украины.

Китаю почти удалось остановить коронавирус. В Китае продолжает снижаться динамика смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом. Легендарный американский актер Том Хэнкс («Форест Гамп», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана») и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19. Об этом 63-летний артист (супруга является его ровесницей) сообщил у себя в «Твиттере».

В Китае сделали важное заявление по коронавирусу. В Китае сделали важное заявление по коронавирусу COVID-19. Его озвучил представитель комитета по вопросам здравоохранения страны Ми Фэн.