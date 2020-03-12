Из-за коронавируса поучаствовать в одесской Юморине в этом году смогут не более 200 человек

Из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, власти Одессы решили не проводить традиционную Юморину. Как выяснили журналисты «Фразы», решение по Юморине приняли по рекомендации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана, в сложившихся обстоятельствах «Юморины-2020 в ее традиционном виде в этом году не будет». «Поскольку это очень массовое мероприятие, в котором принимают участие десятки тысяч человек», — объяснил он.

По словам чиновника, на следующем заседании комиссии, которое состоится в ближайшие дни, будет принято официальное решение по этому поводу. Возможно, будет разрешено проведение концерта «Комедиада» в зале с участием до двухсот зрителей. То есть будут учтены как ситуация, так и риски.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые собрания более 200 человек.