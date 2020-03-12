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ВОЗ опубликовала рецепт антисептика, который можно легко создать в домашних условиях

ВОЗ опубликовала рецепт антисептика, который можно легко создать в домашних условиях

Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации, которые позволяют любому человеку самостоятельно создать спиртосодержащей гелевый антисептик. Как выянили журналисты «Фразы», документ с подробными инструкциями содержит несколько вариантов приготовления средства личной гигиены.

Как сообщает 24tv.ua, для приготовления 1 литра геля нужно растворить 833,3 мл этилового спирта, 41,7 мл пероксида водорода и 14,5 мл глицерина в кипяченой или дистиллированной воде и хранить в герметичной емкости.

Для удобства антисептик можно разлить в емкости меньшего объема.

В дальнейшем для использования антисептика необходимо обрабатывать руки 30 секунд. Это важно, иначе опасные микробы могут выжить. Для этого нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не вытирать антисептик пока руки не высохнут. Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.

В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.

Держите антисептик подальше от детей, ведь симпатичные баночки очень привлекают малышей, но спирт, который в нем содержится очень токсичен.

Следует также помнить, что антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество вредоносных микроорганизмов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что это решение является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. За его нарушение будет наступать «административная или криминальная ответственность». Контролировать выполнение решения будет полиция.

Известный доктор Евгений Комаровский дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, Всемирная организация здравоохранения, спирт, коронавирус, антисептик

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