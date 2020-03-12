На Ровенщине сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили его

На Ровенщине в селе Будераж 11 марта сторонники Православной Церкви Украины срезали замки на Свято-Покровском храме Украинской Православной Церкви. Как вияснили журналисты «Фразы», активисты ПЦУ завладели храмом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне. Голос Церкви», очевидцы происшествия рассказали, что к попытке захвата община ПЦУ начала подготовку еще накануне — сносили сумки, в которых, очевидно, были необходимые инструменты для срезания замков.

«Сегодня наши люди увидели суету у дверей храма и попытались помешать общине ПЦУ срезать замки, даже выключили электричество, чтобы невозможно было подключить електроболгарку. Но это ничего не дало, потому что люди с ПЦУ хорошо подготовились и принесли автономную станцию, с помощью которой присоединили электроприбор к сети и срезали замки», — рассказал протоиерей Василий Начев, клирик Ровенской епархии УПЦ.

Верующие УПЦ на место происшествия вызвали полицию, но попытки уладить конфликт представители правоохранительных органов не сделали.

В середине храма находятся люди из общины ПЦУ и удерживают его, их охраняет полиция, верующие УПЦ требуют от властей вмешаться в ситуацию, так как была предварительная договоренность не открывать церковь до решения суда.

Как сообщалось, сторонники ПЦУ уже дважды — 25 января текущего года и 19 октября 2019 года — срезали замки на дверях Свято-Покровской церкви села Будераж. Храм был опечатан до решения конфликта в суде.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы рассказали, почему они доверяют УПЦ.