Стали известны официальные детали следующего боя Усика

Второй бой украинского боксера Александра Усика в тяжелом весе действительно состоится 23 мая на арене O2 в Лондоне. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию официально подтвердил на своей странице в Twitter сообщил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, поединок состоится на арене O2 и будет транслироваться стримминговым сервисом DAZN и телеканалом Sky Sports. Соперником украинца станет британский тяжеловес Дерек Чисора.

Как сообщала «Фраза», ранее о проведении боя 23 мая сообщил журналист Майк Коппингер.

Напомним, в конце 2019 года промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий бой Усик проведет 7 марта 2020 года против британца Дерека Чисоры.

10 февраля 2020 года стало известно, что этот бой переносится на неопределенный срок из-за травмы локтя Усика.

При этом Чисора заявил, что для победы ему «нужно просто спуститься в ад и вернуться обратно».