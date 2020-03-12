Жертвами ДТП в Словакии стали молодые украинцы

На севере Словакии возле Ружомберока произошло ДТП с двумя автобусами. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами аварии стали два гражданина Украины.

По данным закарпатских СМИ, откуда были родом погибшие (23 и 26 лет), автобусы перевозили заробитчан.

Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина.

Один человек попал в реанимацию, тридцать людей получили различные травмы.

Посла аварии машина вылетела в кювет.

Как писала «Фраза», в Словакии погибли альпинисты из Украины.