В Китае сделали важное заявление по коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его озвучил представитель комитета по вопросам здравоохранения страны Ми Фэн

По его словам, «пик эпидемии коронавируса в целом уже прошел».

Чиновник сообщил следующее: «В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть были ввозные».

Он подчеркнул: «Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел».

Как писала «Фраза», легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом.

Ранее Китаю почти удалось остановить коронавирус.