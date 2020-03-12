В Китае сделали важное заявление по коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его озвучил представитель комитета по вопросам здравоохранения страны Ми Фэн
По его словам, «пик эпидемии коронавируса в целом уже прошел».
Чиновник сообщил следующее: «В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть были ввозные».
Он подчеркнул: «Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел».
Как писала «Фраза», легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом.
Ранее Китаю почти удалось остановить коронавирус.