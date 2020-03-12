Нарушители в сфере торговли подакцизными товарами «попали» на больше миллиона гривен штрафов

В Донецкой ОГА под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина состоялось рабочее совещание по вопросам пресечения незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса и торговли горючим в режиме видеоконференции. Как передает «ОстроВ», об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины (ГУ ГНС).

Как сообщается, участие в совещании приняли представители структурных подразделений Донецкой ОГА, Национальной полиции, Государственной налоговой службы и других подразделений, отвечающих за противодействие ведению незаконного бизнеса в Донецкой области.

По словам и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Донецкой области Людмилы Паши, в рамках проверок предприятий области по противодействию нелегального оборота горючего, за период с 28.12.2019 по 10.03.2020 ГУ ГНС в Донецкой области совершено 108 проверок по 91 объекту, и применено штрафных (финансовых) санкций до 22 субъектов хозяйственной деятельности. Сумма санкций составила более миллиона гривен.

Кроме того, Людмила Паша представила мобильное приложение #Legal_ZrPlat, разработанный по инициативе и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной.

Как прокомментировала «ОстроВу» Ирина Долозина, учитывая общественный спрос и задачи правительства по легализации подакцизной группы товаров, приложение было дополнено новыми вкладками «Пожаловаться на нарушение законодательства в сфере подакцизных товаров (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ)» и «Пожаловаться на нарушение законодательства в сфере подакцизных товаров (табачные и алкогольные изделия)».

«Сейчас рядовому гражданину, если он стал свидетелем нарушения со стороны субъектов хозяйствования (продажа алкогольной и табачной продукции без соответствующей лицензии и марок акцизного налога, невыдача фискального чека, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним) пригодится обновленное приложение „Legal ZrPlat“. Здесь можно изложить суть жалобы, указав название компании и личные данные, или пожаловаться анонимно. Все полученные сообщения будут рассмотрены с соблюдением требований действующего законодательства и нормативных документов», — утверждает глава ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина.