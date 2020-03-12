Известный юморист сделал пикантный комплимент Зеленскому

Известный юморист (Comedy Club и другие проекты) Гарик Мартиросян поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском, против которого играл в КВН в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Как выяснили журналисты «Фразы», комик, являющийся гражданином Армении, сделал лидеру нашей страны пикантный комплимент.

Выступая в эфире шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе», Гарик Мартиросян пошутил: «Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков».

Он вспомнил: «Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: «Давай тебе сделаем стендап-концерт». Я такой радостный соглашаюсь, и в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Все мои проблемы мгновенно превратились в микроскопические».

Юморист добавил: «Ну могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка».

Как писала «Фраза», «весельчак» Зеленский попал на обложку престижного британского леволиберального ежедневника.