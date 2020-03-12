Коронавирус добрался еще до двух далеких стран

Коронавирус COVID-2019 продолжает расползаться по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», о заразе сообщили еще две страны.

Так, сразу три человека заболели на Кубе, об этом сообщает Минздрав страны. Известно, что это туристы, которые прилетели на остров из Италии 9 марта и жили в хостеле города Тринидад. Накануне, 11 марта, их поместили на карантин. Отмечается, что итальянцам ничего не угрожает.

Также коронавирус подтвержден в Гайане (Южная Америка). Президент страны Дэвид Грейнджер обратился к народу: «К сожалению, я должен сообщить, что Гайана подтвердила первый завезенный случай заболевания COVID-2019 в среду в городе Джорджтаун». Известно, что заболела 52-летняя местная жительница, которая 5 марта вернулась домой из США.

Как писала «Фраза», легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом.

Ранее известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными».