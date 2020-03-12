Китаю почти удалось остановить коронавирус

В Китае продолжает снижаться динамика смертности от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Так, за прошедшие сутки от заразы умерли одиннадцать человек – это один из самых низких показателей с момента начала эпидемии.

Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3 169 человек.

Всего заразились 80 793 человек, из них 62 793 уже излечились.

Продолжают болеть 14 831 человек, а 4 257 человек находятся в тяжелом состоянии.

Также за последние сутки зафиксировали пятнадцать новых случаев заражения.

Как писала «Фраза», легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом.

Ранее футболист сборной Италии заразился коронавирусом.

Также известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными».