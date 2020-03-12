Легендарный американский актер и его жена заболели коронавирусом

Легендарный американский актер Том Хэнкс («Форест Гамп», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана») и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 63-летний артист (супруга является его ровесницей) сообщил у себя в «Твиттере».

Актер отметил, что находится вместе с женой в Австралии.

Он написал: «Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным».

Пара поженилась в 1988 году.

Как писала «Фраза», известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными».

Ранее футболист сборной Италии заразился коронавирусом.