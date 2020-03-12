Известный итальянский футболист заразился коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразился известный футболист сборной Италии и «Ювентуса» Даниэле Ругани. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом официально сообщает его клуб.

Отмечается, что тест у 25-летнего спортсмена дал положительный результат.

Также сообщается, что его болезнь «протекает бессимптомно».

В клубе заявили, что «активизируют все процедуры изоляции, требуемые законом, включая перепись тех, кто имел с ним контакт».

Даниэле Ругани является воспитанником юношеской школы «Ювентуса» и защищает цвета туринского клуба с 2015 года, поиграв до этого пару лет за «Эмполи». На счету парня семь матчей за сборную Италии.

Ранее «Фраза» писала о том, как коронавирус ударил по футболу.

Также коронавирус добрался до Формулы-1.

Накануне известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными».