Украинцам рассказали о сюрпризах погоды на следующей неделе

Гидрометцентр Украины дал прогноз погоды на следующую неделю. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики поведали о сюрпризах небесной канцелярии в понедельник, 16 марта.

Ожидается, что по территории страны будет сухо, но не очень тепло.

Днем ожидается плюс 6-9, в западных областях возможно до 10-12 тепла.

А вот ночные морозы не исчезнут: ожидается до минус 2-6 градусов.

В Киеве будет сухо. Днем обещают плюс 7-9, а ночью 2-4 градуса мороза.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о приближении морозов.