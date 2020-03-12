Коронавирус COVID-19: основные симптомы заболевания

На «Фразе» опубликована статья, в которой можно найти не только историю, связанную с появлением коронавируса, но и основные симптомы COVID-19. Статья называется «Пандемия COVID-19: история человеческой глупости, симптомы и рекомендации».

В статье отмечается, что у большинства инфицированных COVID-19 наблюдаются те же симптомы, что и при обычном гриппе. Но общий профиль заболевания, включая смертность, выглядит намного серьезнее. Коронавирус может вызвать пневмонию.

Обычные симптомы коронавируса COVID-19 таковы:

— кашель,

— температура,

— затрудненное дыхание,

— слабость,

— головокружение,

— головные боли,

— реже диарея.

В тяжелых случаях бывают осложнения, связанные с работой внутренних органов.

COVID-19 это, по сути, вирусная пневмония, и потому антибиотики бесполезны. Существующие антивирусные препараты также не помогут.

Выздоровление зависит лишь от индивидуальной иммунной системы.

Известно также, что у многих из жертв и до коронавируса были проблемы со здоровьем.

Напомнии, ранее доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является пандемией.

Кабинет министров Украины с 12 марта 2020 года ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Напомним также, что Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков ‒ для народных депутатов.