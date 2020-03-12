Антикоронавирусные советы в сети: задержать дыхание на 10 секунд, пить воду каждые 15 минут

Украинцы стали присылать друг-другу в меседжерах различные советы, связанные с коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», в каждом сообщении присутствует просьба прислать его семье, друзьям и активно распространить, чтобы помочь себе и другим.

УНН публикует один из таких постов:

«Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать инфицированный ли человек? По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID 19 станут очевидными. К тому времени, когда у человека поднимается температура или кашель и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!

Тайваньские эксперты предоставляют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро:

— сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите ее, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности и т.д. — это доказывает, что в легких нет фиброза, в основном указывает на отсутствие инфекции;

— в критические времена, пожалуйста, проверяйте каждое утро чистоту воздуха;

— каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. Почему? Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод и в желудок. Оказавшись там, кислоты в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете достаточно воды более регулярно вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие».

Напомнии, ранее доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является глобальной эпидемией (пандемией).

Также, Кабинет министров Украины с 12 марта 2020 года ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Напомним также, что Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков ‒ для народных депутатов.