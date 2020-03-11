В Штатах вынесли суровый приговор кинопродюсеру-извращенцу Харви Вайнштейну

В США вынесен обвинительный приговор одиозному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Как выяснили журналисты «Фразы», суд присяжных признал его виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006-м.

Как передает Associated Press, за содеянное горе-продюсеру, которого доставили в суд на инвалидном кресле, «светило» целых 29 лет.

По словам адвокатов, они надеялись, что судья проявит снисходительность в связи с состоянием здоровья их подзащитного, уверяя всех присутствующих в зале, что даже минимальный срок заключения ‒ пять лет ‒ будет для Вайнштейна «пожизненным».

Тем не менее, судья «не повелся» на доводы защиты и «влепил» Харви Вайнштейну 23 года тюремного заключения.

Как писала «Фраза», после истории с Вайнштейном сразу три женщины дали показания против известного актера.

Ранее Вайнштейн явился в полицию с повинной. Говорят, Брэд Питт обещал его убить.