В Луцке у женщины, вернувшейся из Италии, заподозрили коронавирус

В среду, 11 марта, в Луцке с подозрением на коронавирус COVID-19 изолировали женщину, которая накануне вернулась из Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба.

Как передает «Суспільне:UA», за помощью к медикам украинка обратилась по собственной инициативе, так как заподозрила у себя симптомы инфицирования.

По словам Серба, в настоящее время пациентка пребывает в отдельном боксе. Ее анализы отправили в Киев и теперь ждут результатов.

Как писала «Фраза», Кабинет министров Украины с 12 марта 2020 года ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Ранее собщалось, что Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков ‒ для народных депутатов.