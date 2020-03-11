Работодатели Донецкой области заплатили в январе свыше 600 миллионов единого налога за соцстрахование

С начала 2020 года работодатели Донецкой области перечислили 604 миллиона 200 тысяч гривен единого налога на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на ГУ ГНС Украины в Донецкой области.

Как сообщается, уплаченная в этом году сумма почти на 40 млн грн превышает январский взнос за социальное страхование работодателей Донецкой области страхователей Донетчины в 2019 году.

Из общей суммы перечисленного единого взноса наибольшие суммы обеспечили страховщики Мариуполя — 180, 6 миллионов грн, работодатели Краматорска перечислили 84, 7 млн. грн., Славянска — 79, 4 млн грн, а плательщики Покровска и Покровского района — 62, 8 млн. гривен.

В ГУ ГНС Украины в Донецкой области отмечают, что с 1 января 2020-го законодательством установлен размер минимальной заработной платы 4723гривен.

Таким образом, как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, минимальный месячный размер единого социального взноса составляет 1 039,06 гривен (4723×22%), минимальная сумма единого взноса в расчете на квартал в 2020 году составляет 3 117,18 гривен (1039,06×3 месяца), а максимальная величина базы начисления единого взноса на 2020 год — 70 845,00 грн (4723×15).

«К сожалению, на сегодняшний день выплата зарплаты „в конвертах“ и нелегальное трудоустройство являются одними из составляющих факторов теневой экономики. Иногда предприятия и частные предприниматели просто игнорируют гарантированный уровень заработной платы и заставляют работников соглашаться на такие условия. Хочется напомнить уважаемым работодателям, что выплата заработной платы без уплаты установленных налогов предусматривает административную и уголовную ответственность. А официальное трудоустройство является гарантией социальной защиты работника и отлаженной работы всех участников трудового процесса. В свою очередь, для работодателя — это и положительный имидж, и репутация надежного партнера, что является залогом процветания бизнеса», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, что руководство ГУ ГНС в Донецкой области опровергло слухи о налоге для владельцев банковских карт.