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Пандемия: ВОЗ объявила о глобальной эпидемии коронавируса COVID-19

Пандемия: ВОЗ объявила о глобальной эпидемии коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является глобальной эпидемией (пандемией). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает ТАСС, Гебрейесус, в частности, отметил, что в настоящее время болезнь присутствует уже в 114 странах мира и затронула более 118 тыс. человек.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», ‒ сказал он.

Гендиректор ВОЗ также предупредил, что слово «пандемия» не следует использовать «неосторожно».

«Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям», ‒ резюмировал Гебрейесус.

Как писала «Фраза», люди продолжают умирать от коронавируса: озвучены данные по Китаю и всему миру.

Ранее в ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса, а в США нашли вероятный очаг COVID-19 в восточной части страны.

Тэги: общество, медицина, здоровье, эпидемия, мир, Всемирная организация здравоохранения, заражение, коронавирус, пандемия

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