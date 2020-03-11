Пандемия: ВОЗ объявила о глобальной эпидемии коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является глобальной эпидемией (пандемией). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает ТАСС, Гебрейесус, в частности, отметил, что в настоящее время болезнь присутствует уже в 114 странах мира и затронула более 118 тыс. человек.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», ‒ сказал он.

Гендиректор ВОЗ также предупредил, что слово «пандемия» не следует использовать «неосторожно».

«Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям», ‒ резюмировал Гебрейесус.

Как писала «Фраза», люди продолжают умирать от коронавируса: озвучены данные по Китаю и всему миру.

Ранее в ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса, а в США нашли вероятный очаг COVID-19 в восточной части страны.