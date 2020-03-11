Главные новости за 11 марта 2020 года

Кабмин ввел режим карантина во всей Украине. Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила народный депутат Украины Виктория Сюмар. По ее словам, карантин вводится сроком на 3 недели. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение собраний более 200 человек (не считая народных депутатов) и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков — для народных депутатов. С 12 марта в Киеве для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс и запрещено проведение массовых мероприятий. Об этом заявил столичный городской голова Виталий Кличко. «Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города», — заявил он, добавив, что превентивные мероприятия начнутся с 12 марта и предварительно продлятся до конца марта.

За невыполнение — уголовная ответственность. Стали известные детали карантина в Киеве и Украине. Кабинет министров Украины на заседании 11 марта ввел ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как говорится в соответствующем постановлении, это не касается мер государственной необходимости, а проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Власти Киева утверждают, что о карантине речи не идет. Просто будут отлавливать больных по торговым центрам. Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Столичные власти утверждают, что речь о карантине не идет. В частности, первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник на брифинге 11 марта заявил, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.

Приватбанк блокирует счета «героев парковки» в Киеве, — СМИ. Исполнительная служба начала блокировать счета клиентов «Приватбанка» в Киеве. Таким образом, она взимает штрафы за неправильную парковку в городе. Проштрафившимся клиентам банка на телефон приходит уведомление.

Эксперт рассказал о реальных масштабах коронавируса в Украине. Реальное количество людей, больных коронавирусом COVID-19 в Украине, может быть гораздо больше, чем утверждает официальная статистика. По данным СМИ, в стране остро ощущается нехватка тест-систем для выявления болезни. Сегодня если человек обращается к врачу с симптомами простуды, но выясняется, что он в последнее время не покидал страну, ему ставят диагноз ОРВИ и на коронавирус не проверяют. Однако, по словам бывшего главного санитарного врача Святослава Протаса, учитывая то, что «ежедневно из охваченной коронавирусом Европы к нам въезжает до 500 тысяч человек, уже можно заразиться, и не покидая Украины».

Отпраздновав 8 марта 19-летний студент сиганул с моста в Киеве. В Киеве с пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень. По данным СМИ, его падение зафиксировали проезжавшие мимо автомобилисты. Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ночь на 9 марта на проезжую часть Набережного шоссе упало тело молодого парня. Им оказался 19-летний студент одного из столичных вузов Роман Ю.

Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в Киеве. Утром среды, 11 марта, в Киеве на пересечении улиц Полярная и Семьи Кульженко произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль Daewoo Lanos вылетел на встречную полосу. В итоге, в аварии столкнулись четыре машины.

Украинские футболисты пострадали от китайского коронавируса. Из-за эпидемии коронавируса товарищеские матчи Украины против Франции и Польше состоятся при пустых трибунах. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола. В частности, как сообщается, товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины, который пройдет на Силезском стадионе в Хожуве 31 марта, состоится при пустых трибунах. Соответствующее решение, которое касается не только футбольных матчей, но и всех массовых мероприятий, приняло польское правительство на заседании 10 марта.

«Рождаемость-то как вырастет»: соцсети живо отреагировали на введение карантина. Пользователи социальных сетей активно обсуждают информацию о введении в Украине и Киеве карантина в связи с распространением опасного коронавируса. Многие усматривают в этом хитрый замысел власти с целью запретить массовые протесты в связи с принятием законодательства о рынке земли и маршем ветеранов. Кто-то намекает, что в этой ситуации как всегда выиграют лишь коррупционеры. Другие переживают, что будет с Внешним независимым оцениванием. Остальные же по обыкновению смеются.

«Автограф» Лены и Тамары из Винницы заметили на фреске XVI века в Ватикане. Имена двух девушек из Винницы обнаружили на фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане. На соответствующем видео можно видеть свежевыцарапанную надпись «Лена Тамара Винница» на фоне ряда других царапин. При этом в комментариях некоторые пользователи выразили сомнение в том, что видео настоящее, на что автор предложил им посетить дворец и убедиться лично.

Синоптики предупредили украинцев о приближении морозов. В ближайшие выходные, 14-15 марта, в Украине ожидается похолодание. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики предупреждают о ночных морозах по территории страны. Днем ожидается до плюс 3-6. На юге и в Крыму будет до 9-11 тепла.

Известный американский актер снял экстремальное видео в Киеве и рассказал, за что любит наш город. Известный американский актер и лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вновь приехал в Киев. 48-летний артист снял в украинской столице экстремальное видео. Так, Джаред Лето залез на Рыбальский мост.

Известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными». Экс-президент Ирана (2005-2013 годы) Махмуд Ахмадинежад, остающийся одним из самых авторитетных людей страны и мусульманского мира, сделал резонансное заявление по коронавирусу COVID-19. Он назвал его биологическим оружием. Политик опубликовал и отправил письмо во Всемирную организацию здравоохранения.

В Японии заговорили о переносе Олимпийских игр. Предстоящие летние Олимпийские игры могут быть отложены на один или два года. По данным СМИ, такая ситуация сложилась из-за опасений по поводу вспышки коронавируса. По словам члена исполнительного комитета Игр в Токио Харуюки Такахаши, проведение соревнований без зрителей или полная отмена будет иметь серьезные финансовые последствия для организаторов.

Ученые рассказали, какие овощи способны убить рак. Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, какие овощи в сочетании с пробиотиками способны «убить» онкологию толстой и прямой кишки. Они поделились результатами своей работы. На сайте университета сообщается, что это крестоцветные овощи, например — брокколи.