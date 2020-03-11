В Киеве запретили проведение массовых богослужений

В Киеве в связи с распространением коронавируса городские власти запретят проведение массовых богослужений. Как выяснили журналисты «Фразы», на входах в религиозные сооружения Киева будут проводить санитарный контроль.

Об этом говорится в Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

«Департаменту культуры и Главному управлению Господпотребслужбы поручили подготовить соответствующие обращения к главам религиозных учреждений города Киева относительно прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установления входного санитарного контроля», — говорится в тексте протокола.

В документе отметили, что контроль за выполнением протокольных поручений будет совершать Управление по вопросам гражданской защиты исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Главное управление Госпотребслужбы в Киеве и Государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».

Согласно протоколу ограничительные меры действуют до 31 марта включительно.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви приняли документ в связи с распространением коронавирусной инфекции.