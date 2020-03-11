«Рождаемость-то как вырастет»: соцсети живо отреагировали на введение карантина

Пользователи социальных сетей активно обсуждают информацию о введении в Украине и Киеве карантина в связи с распространением опасного коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», многие усматривают в этом хитрый замысел власти с целью запретить массовые протесты в связи с принятием законодательства о рынке земли и маршем ветеранов.

Кто-то намекает, что в этой ситуации как всегда выиграют лишь коррупционеры. Другие переживают, что будет с Внешним независимым оцениванием. Остальные же по обыкновению смеются.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что это решение является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. За его нарушение будет наступать «административная или криминальная ответственность». Контролировать выполнение решения будет полиция.