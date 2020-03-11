В Церкви приняли документ в связи с распространением коронавирусной инфекции

Священный Синод Русской Православной Церкви принял документ в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», заседания Синода состоялось сегодня.

Об этом сообщается на сайте patriarchia.ru.

«Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки.

В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры», — говорится в документе.

В Церкви подчеркнули, что «недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

Синод РПЦ призвал священнослужителей и верующих «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Также члены Священного Синода выразили соболезнования родным и близким жертв этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других государствах и поблагодарили врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

Ранее «Фраза» сообщала, что среди Церквей, которые не приехали в Амман, многие поддерживают позицию РПЦ.