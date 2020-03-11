Власти Киева утверждают, что о карантине речи не идет. Просто будут отлавливать больных по торговым центрам

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Как выяснили журналисты «Фразы», столичные власти утверждают, что речь о карантине не идет.

В частности, первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник на брифинге 11 марта заявил, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает «Украинская правда», в рамках этих мероприятий в Киеве уже подготовили 7 лечебных заведений: по 3 для взрослых и детей и 1 — для беременных, получили 2,5 тыс. экспресс-тестов для выявления Covid-19 и планируется приобрести еще.

Кроме того, до конца недели Киев надеется получить через Центр общественного здоровья две тест-машины, которые установят в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны».

В то же время, по словам начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, с завтрашнего дня в каждом торговом центре Киева начнут работу бригады, который будут осматривать людей и при необходимости проводить температурный скрининг. «И если температура будет повышена — рекомендовать обратиться за медицинской помощью», — объяснил чиновник, добавив, что болезнь будут определять по «исключительно визуальным признакам» и путем измерения температуры.

«У коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика — это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально», — заключил Рубан.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что это решение является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. За его нарушение будет наступать «административная или криминальная ответственность». Контролировать выполнение решения будет полиция.