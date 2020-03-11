За невыполнение — уголовная ответственность. Стали известные детали карантина в Киеве и Украине

Кабинет министров Украины на заседании 11 марта ввел ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе правительства.

Как говорится в соответствующем постановлении, это не касается мер государственной необходимости, а проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, в Украине запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели, а также принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту «Борисполь».

На заседании правительства также принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Отмечается, что одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на протокол заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций «О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», Киевская городская государственная администрация решила ввести с 00 ч 12 марта 2020 года до 31 марта ограничительные меры. А именно:

— приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;

— приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;

— ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;

— приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;

— приостановить работу развлекательных центров;

— приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;

— обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;

— обеспечить недопущение к работе сотрудников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания«.

Сейчас протокол комиссии направляют в соответствующие учреждения, организации, торговые сети, торгово-развлекательные заведения для выполнения.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на брифинге в среду, 11 марта, подчеркнул, что это решение является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. За его нарушение будет наступать «административная или криминальная ответственность». Контролировать выполнение решения будет полиция.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.