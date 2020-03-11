Известный политик назвал коронавирус «биологическим оружием, созданным военными»

Экс-президент Ирана (2005-2013 годы) Махмуд Ахмадинежад, остающийся одним из самых авторитетных людей страны и мусульманского мира, сделал резонансное заявление по коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал его биологическим оружием.

Политик опубликовал и отправил письмо во Всемирную организацию здравоохранения.

В частности, Махмуд Ахмадинежад написал: «Всему миру ясно, что мутировавший коронавирус был произведен в лаборатории, изготовлен военными хранилищами биологической войны, принадлежащими мировым державам, и что он представляет собой угрозу для человечества: более разрушительную, чем любое другое оружие, нацеленное на человечество».

Обращаясь к ВОЗ, политик заявил, что необходимо «идентифицировать лабораторию, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия».

Как писала «Фраза», в Иране сменилось руководство.

В свое время Махмуд Ахмадинежад объявил страну ядерной державой.