Ученые рассказали, какие овощи способны убить рак

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, какие овощи в сочетании с пробиотиками способны «убить» онкологию толстой и прямой кишки. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились результатами своей работы.

На сайте университета сообщается, что это крестоцветные овощи, например – брокколи.

В отчете говорится, что «кишечную бактерию E.coli Nissle преобразовали в пробиотик, после чего соединили с ферментом, который есть в овощах».

Оказалось, что такая «смесь» убивает до 95% раковых клеток, утверждают ученые.

Опыты традиционно провели на грызунах.

Исследователи говорят: «Такое сочетание можно использовать при непосредственном лечении колоректального рака, для восстановления организма после удаления опухоли, а также для профилактики».

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