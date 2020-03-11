Ученые рассказали, какие овощи способны убить рак

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, какие овощи в сочетании с пробиотиками способны «убить» онкологию толстой и прямой кишки. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились результатами своей работы.
На сайте университета сообщается, что это крестоцветные овощи, например – брокколи.
В отчете говорится, что «кишечную бактерию E.coli Nissle преобразовали в пробиотик, после чего соединили с ферментом, который есть в овощах».
Оказалось, что такая «смесь» убивает до 95% раковых клеток, утверждают ученые.
Опыты традиционно провели на грызунах.
Исследователи говорят: «Такое сочетание можно использовать при непосредственном лечении колоректального рака, для восстановления организма после удаления опухоли, а также для профилактики».
Как писала «Фраза», немецкий врач составила список продуктов, которые укрепят иммунитет.
Ранее врачи составили список продуктов, которые поднимут настроение.