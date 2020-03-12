Американский врач дал совет, как вывести токсины без лекарств

Американский врач из медицинского центра Чикагского университета, являющийся специалистом в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон дал дельные советы, как вывести токсины из организма без помощи лекарств и прочей химии. Как выяснили журналисты «Фразы», он поделился своими доводами.

Как цитирует его сайт университета, большая часть лекарств «для очистки организма» это всего лишь плацебо и они неэффективны.

Врач говорит: «Нет причин, по которым токсины накапливались бы у здорового человека. В большинстве случаем в организме существуют механизмы для естественного очищения».

Также он предупредил, что «не раз видел, как люди обращаются в больницу из-за серьезных повреждений печени от некоторых таких средств».

По его словам, подобные добавки и диеты дают лишь «кратковременную потерю веса».

Медик дал советы: «Регулярные физические упражнения, здоровое питание, активный образ жизни, а также ограничение или отказ от алкоголя помогают детоксикации организма. Все это поможет детоксикации печени».

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