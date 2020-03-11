Приватбанк блокирует счета «героев парковки» в Киеве, – СМИ

Исполнительная служба начала блокировать счета клиентов «Приватбанка» в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, она взимает штрафы за неправильную парковку в городе.

Как сообщает UBR, проштрафившимся клиентам банка на телефон приходит уведомление следующего содержания:

При этом клиенты банка остаются без доступа ко всем средствам на своем счету.

Проведенный журналистам анализ базы должников Министерства юстиции показал, что арест был инициирован департаментом транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, в составе которого числится в том числе и муниципальная парковочная инспекция.

При урегулировании вопроса с исполнителями арест обещают снять в течение 1-3 дней.

В пресс-службе Приватбанка эту информацию подтвердили. «Подобная практика существовала всегда. С ноября прошлого года этот процесс удалось ускорить благодаря автоматизации. Теперь клиенты, которые оплатили штраф, гораздо быстрее получают доступ к своим счетам», — сообщили в комментарии «Обозревателю».

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года «Приватбанк» предупредил своих клиентов об активизации мошенников.