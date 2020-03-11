Коронавирус добрался до Формулы-1

Коронавирус COVID-19 ударил по гонкам Формула-1. Как выяснили журналисты «Фразы», старт сезона намечен на 15 марта в Мельбурне.

По данным организаторов королевских гонок, зараза подозревается в двух командах: у одного из сотрудником «Макларена» и двух людей из «Хааса».

Люди сдали анализы. Сейчас ожидаются их результаты. Их пока закрыли на карантин в австралийском отеле.

О переносе старта сезона в Австралии, где уже идут тестовые заезды, пока ничего не сообщается.

Как писала «Фраза», в Японии заговорили о переносе Олимпийских игр.

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