Кабмин ввел режим карантина во всей Украине

Кабинет министров Украины ввел с 12 марта карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Виктория Сюмар.

По ее словам, карантин вводится сроком на 3 недели. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрещение собраний более 200 человек (не считая народных депутатов) и закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В комментариях уточнила, что речь идет о постановлении, принятом на заседании Кабмина 11 марта.

Как сообщала «Фраза», перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.