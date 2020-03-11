В Японии заговорили о переносе Олимпийских игр

Предстоящие летние Олимпийские игры могут быть отложены на один или два года. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, такая ситуация сложилась из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, по словам члена исполнительного комитета Игр в Токио Харуюки Такахаши, проведение соревнований без зрителей или полная отмена будет иметь серьезные финансовые последствия для организаторов.

Таким образом, как указывается, лучшим выходом из сложившейся ситуации может быть отсрочка проведения Олимпиады.

Отметим, что сейчас в Японии предсезонные игры в популярный здесь бейсбол уже проводятся на пустых стадионах. Официальные представители Nippon Professional Baseball объявили, что сезон, который первоначально должен был открыться 20 марта, начнется не раньше, чем в апреле.

Как сообщала «Фраза», из-за коронавируса товарищеские матчи сборной Украины с французами и поляками пройдут при пустых трибунах. Зрителей не будет также на матче 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером».

Напомним, осенью 2013 года на 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе было принято решение о том, что Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио.

Спустя два года японские власти объявили о намерении запустить самоуправляемые такси к летней Олимпиаде.

В апреле 2016 года организаторы представили официальный логотип Олимпиады-2020. Новая олимпийская эмблема имеет вид кольца из узора «шахматная доска». В эмблеме Паралимпийских игр шахматный узор образует подобие чаши. Этот узор был популярен в Японии в эпоху Эдо. В контексте Олимпиады он символизирует многообразие мира, разные страны и культуры.

В начале 2017 года стало известно, что власти Японии решили создать олимпийские медали из переплавленных старых мобильных телефонов, для чего по всей стране были установлены специальные ящики для сбора устройств.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские — с 25 августа по 6 сентября.