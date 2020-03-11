Из Испании и Швейцарии коронавирус проник в Гондурас

Коронавирус COVID-19 добрался до Гондураса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Минздрав страны.

Заражение было зафиксировано накануне во вторник, 10 марта.

В сообщении сказано, что заболели две женщины.

Уточняется, что 37-летняя женщина вернулась домой из Швейцарии, а 42-летняя женщина прилетела из Испании.

Известно, что в Гондурас они прибыли еще 4 марта.

Зараженных поместили под карантин.

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